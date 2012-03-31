Переговоры "шестерки" с Ираном по его ядерной программе пройдут в Стамбуле 13-14 апреля, сообщила госсекретарь США Хилари Клинтон. В "шестерке" посредников - Россия, США, Франция, Великобритания, Китай и Германия.



Сегодня в Эр-Риаде прошла первая министерская встреча совместного форума по безопасности США и Совета сотрудничества государств Персидского залива. В "шестерку" посредников по урегулированию иранской ядерной проблемы входят Россия, США, Франция, Великобритания, Китай и Германия.



