Лимонов рекомендует прокуратуре исследовать приступы агарофобии

Выяснить настоящую причину, почему оппозиции три года не разрешают провести митинг в защиту 31-й статьи Конституции на Триумфальной площади в Москве потребовал от прокуратуры лидер "Другой России" Эдуард Лимонов.

В субботу вечером оппозиция собирается придти на Триумфальную площадь на митинг в защиту 31-й статьи Конституции, которая гарантирует свободу собраний, передает Интерфакс. Власти Москвы не согласовали акцию и предупредили ее организаторов об ответственности.

"В Интернете прокуратура назойливо предупреждает меня об ответственности. В свою очередь, хочу обратить внимание прокуратуры на неимоверный, неслыханный, ставший историческим факт: никогда московская мэрия не захотела санкционировать, то есть не препятствовать хотя бы митингам на Триумфальной по 31-м числам", - написал Э.Лимонов в субботу в ЖЖ.

По его словам, прокуратура могла бы проверить, почему власти не дают оппозиции собираться на Триумфальной площади.

"Почему три года, три года не согласны с проведением митингов? Пусть назовут настоящую причину, как она есть", - заявил оппозиционер.