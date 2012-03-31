Американский президент в ночь на субботу одобрил введение новых санкций, направленных на покупателей иранской нефти. Эти меры, в первую очередь, затронут интересы Китая, Индии, ЮАР, Южной Кореи и Турции.

До 28 июня они должны значительно сократить экспорт иранской нефти, в противном случае, эти страны будут "отрезаны" от финансовой системы США, передает Би-Би-Си. В заявлении Обамы говорится о том, что союзники США, отказавшиеся от поставок нефти из Ирана, не пострадают в результате этих санкций, потому что на мировом рынке нет дефицита нефти.

"На самом деле, многие покупатели иранской нефти уже сократили количество приобретаемой нефти или объявили, что ведут продуктивные переговоры с альтернативными поставщиками", - отметил американский президент.

"АН" писали, что 13 марта Обама распорядился еще на год продлить односторонние экономические санкции против Ирана. Эти санкции запрещают иностранным фирмам проводить операции с долларами в США, если они имеют расчеты с Центральным банком Ирана.

В конце февраля Япония резко сократила импорт иранской нефти в обмен на разрешение проведения долларовых операций. Ранее, 23 января ЕС ввел нефтяное эмбарго в отношении Ирана, запретив заключение с этой страной "новых контрактов на поставки нефти". Выполнение существующих контрактов должно быть прекращено до 1 июля.

США начали ужесточать санкции против Ирана в конце 2011 года после того, как МАГАТЭ заявило, что в рамках ядерной программы Тегеран может разрабатывать атомное оружие. Иран настойчиво отрицает разработку ядерного оружия.

Напомним, санкции против Ирана, введенные при администрации Билла Клинтона 15 марта 1995 г, запрещают американским компаниям проводить практически все финансово-экономические операции с Тегераном, в том числе участвовать в разработке нефтегазовых месторождений.

Каждый год действие этих карательных мер возобновлялось, в том числе предшественником Обамы - Джорджем Бушем.

В то же время были сделаны некоторые послабления. Так, разрешается экспортировать в Иран продукцию сельского хозяйства и медицинские препараты и импортировать оттуда икру, фисташковые орехи и ковры.