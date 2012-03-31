Сергей Шойгу не откажется стать губернатором Подмосковья

Глава МЧС России Сергей Шойгу заявил о готовности стать губернатором Московской области. "Если моя кандидатура будет поддержана президентом и утверждена парламентом Московской области, отдам все силы и умения для служения во благо жителей Подмосковья, решения стоящих перед регионом задач", - заявил Шойгу.

30 марта "Единая Россия" определилась с кандидатами на пост губернатора Подмосковья. Место Бориса Громова, который сложит свои полномочия в мае, может занять министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу, глава подмосковного Реутова Александр Ходырев и заместитель главы Московской области Игорь Пархоменко.

Кандидатура Шойгу считается наиболее вероятной.Он назвал Московскую область "большой" и "интересной". Глава МЧС Сергей Шойгу — ветеран российского правительства с 1991 года, он был министром при трех президентах. Он стоял у истоков создания "Единой России".

Борис Громов возглавлял Подмосковье 12 лет и недавно попросил "Единую Россию" не выдвигать его на очередной срок. Полномочия Громова истекают 11 мая. 5 апреля Московская областная Дума должна утвердить согласованную с президентом кандидатуру преемника.