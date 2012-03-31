В Москве накануне второе издание книги "Конфиденциально: Ближний Восток: на сцене и за кулисами" академика Евгения Примакова знаменитый востоковед представил лично. Первая книга разошлась, как горячие пирожки.

Евгений Примаков на презентации издания в пресс-центре "Российской газеты" рассказал журналистам, что на переиздание его подвигли события минувших лет, произошедшие в исследуемом регионе, в частности Арабская Весна.

Примаков, по сути, дал первый в мире полный анализ бунтам, прокатившимся по странам Ближнего Востока: Тунису, Египту, Йемену, Ливии и Сирии.

Читателю предлагается не просто ознакомиться с калейдоскопом этих событий, наблюдателем, а также непосредственным участником многих из которых был автор, но и проследить за анализом закономерностей их развития в постколониальном арабском мире.

Автор говорит о роли Запада в этих восстаниях. Также дает оценку позиции России.



Книга написана на основе многих неизвестных фактов и документов, с которыми впервые знакомится читатель. Материал книги особенно интересен и ценен тем, что ее автор был тесно связан и многократно встречался с основными лидерами этого региона.

Отдельное место отведено в книге Израилю: как и в первом издании, Примаков размышляет о дальнейшей судьбе этого государства.



Первое издание книги, тираж которой полностью разошелся, увидело свет осенью 2006 года.

Евгений Максемович Примаков (р. 29 октября 1929 года, Киев) — советский и российский политический и государственный деятель. Академик, член Президиума РАН. Чрезвычайный и Полномочный Посол (1996).Член КПСС с 1959 года. В 1986—1989 гг. был кандидатом в члены ЦК КПСС, в 1989 г. избран членом ЦК, в 1989—1990 гг. — кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС.

Занимал должности председателя Совета Союза Верховного Совета СССР (1989—1990), руководителя Центральной службы разведки СССР (1991), директора Службы внешней разведки России (1991—1996), министра иностранных дел РФ (1996—1998), председателя правительства Российской Федерации (1998—1999) и президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (2001—2011). Депутат Госдумы РФ третьего созыва (2000—2001).

