Вашингтон сомневается в безопасности американского посла в РФ Майкла Макфола.Администрация Белого дома в пятницу, 30 марта, направила в Россию жалобу в связи с нападками на дипломата Майкла Макфола и выразила сомнения в его безопасности.

Американский телеканал "Фокс-ньюс" процитировал неназванного представителя администрации президента Соединенных Штатов, который заявил, что "пожаловаться в российский МИД побудили недавние антиамериканские выпады в отношении посла Макфола".

Представитель администрации добавил: "Макфол отмечал, что за каждым его шагом следят группы с контролируемого государством телеканала. Все это порождает озабоченность ситуацией с его безопасностью", передает Интерфакс.

Напомним, накануне Макфол готовился к встрече с патриархом Кириллом и с правозащитником Львом Пономаревы.

В пятницу телеканал НТВ разместил на своем сайте сюжет, где Макфол заявил нескольким молодым людям, представившимся журналистами и в течение нескольких минут пытавшимися добиться от него, какие вопросы он собирается обсудить с правозащитником: "Я как будто в дикой стране. Это ненормально. Не бывает такого у нас, в Англии, Германии, в Китае, только здесь и только с вами".

Макфол также предположил, что его телефон, возможно, прослушивают, а электронный почтовый ящик взламывают. После этого в Госдепартаменте заявили, что посол никого не обвинял в шпионаже.