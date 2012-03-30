Полиция в штабы кандидатов в мэры Ярославля заглянула просто на огонёк

Информация о проведении обысков в помещениях избирательных штабов обоих кандидатов на пост мэра Ярославля не соответствует действительности, заявил в пятницу начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по области Александр Шиханов.

"Никаких обысков, а также препятствования деятельности штабов кандидатов не было", - заявил он, передает Интерфакс.

Он также рассказал, что ведется проверка сообщений о том, что в Ярославль из Москвы завезено несколько тысяч незаполненных бланков журналистских удостоверений. По утверждению СМИ, большое число подставных журналистов необходимо оппозиции для организации давления на избирательные комиссии в пользу одного из кандидатов как в ходе голосования, так и в процессе подсчёта голосов.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что в пятницу проводился обыск в общественной приемной кандидата в мэры Ярославля Евгения Урлашева. По опубликованному мнению кандидата, обыск может иметь своей целью срыв работы по записи в наблюдатели. Поводом же к полицейской операции послужило появление газеты-двойника "За нашу и вашу свободу". В почтовые ящики жителей Ярославля неизвестные злоумышленники кидают фальшивую газету, создавая видимость нарушения правил агитации.

По информации Урлашова, в пятницу также состоялась атака на его Интернет-сайт.

Отметим, что по результатам выборов мэра 4 марта наибольшее число голосов — 40% — набрал депутат муниципалитета Ярославля, самовыдвиженец Евгений Урлашов. На втором месте — заместитель нынешнего мэра Яков Якушев с 27%.

Второй тур выборов состоится 1 апреля.