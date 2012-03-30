США пожаловались в МИД РФ, они переживают за безопасность своего посла в РФ

Администрация президента США в пятницу направила в Министерство иностранных дел России жалобу в связи с нападками на посла в РФ Майкла Макфола. В жалобе американцы выразили сомнения в безопасности своего посла.

Представитель администрации президента США заявил, что "пожаловаться в российский МИД побудили недавние антиамериканские выпады в отношении посла Макфола". Он также добавил, что "Макфол отмечал, что за каждым его шагом следят группы с контролируемого государством телеканала. Все это порождает озабоченность ситуацией с его безопасностью".

Напомним, ранее Макфол сделал заявление, что в Москве за ним постоянно следят корреспонденты телеканала НТВ. А телеканал НТВ накануне разместил на своем сайте сюжет, где Макфол, встречаясь молодыми людьми, представившимися журналистами, которые хотели узнать у посла - какие вопросы он собирается обсудить с правозащитником Львом Пономаревым, заявил: "Я как будто в дикой стране. Это ненормально. Не бывает такого у нас, в Англии, Германии, в Китае, только здесь и только с вами", передает Интерфакс.