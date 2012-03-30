Медведеву предложили на выбор кандидатов в главы трёх областей

Лидеры правящей партии "Единая Россия" в пятницу днём предложили Дмитрию Медведеву по три кандидатуры на посты глав Московской, Омской и Саратовской областей на встрече с президентом в подмосковных Горках.

Во встрече приняли участие председатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов, секретарь президиума генсовета партии, зампредседателя ГД РФ Сергей Неверов, руководитель фракции "ЕР" в Госдуме, замред Госдумы Андрей Воробьёв, первый замруководителя администрации президента Вячеслав Володин.

На должность главы Московской области предложены первый зампредседателя правительства МО Игорь Пархоменко, глава города Реутов Александр Ходырев и глава МЧС Сергей Шойгу.

"АН" писали, что "ЕР" заявила в пятницу о намерении представить президенту именно эти кандидатуры. Есть большая доля вероятности в том, что губернатором Московской области станет Сергей Шойгу, а нынешний глава региона Борис Громов, срок полномочий которого в мае заканчивается, перейдет сенатором в Совет Федерации.

В списке кандидатов на пост главы Омской области – депутат Заксобрания Александр Артёмов, главный федеральный инспектор по Омской области аппарата полпреда президента в СФО Сергей Лицкевич, гендиректор ЗАО "Газпром межрегионгаз Омск" Виктор Назаров.

На пост губернатора Саратовской области представлены главный федеральный инспектор по Саратовской области аппарата аппарата полпреда президента в ПФО Александр Дрожжин, врио губернатора области Валерий Радаев и замминистра сельского хозяйства Александр Соловьёв.

Президент напомнил собравшимся, что в январе внес в Госдуму проект закона, который дает россиянам право выбирать глав своих регионов сроком на 5 лет, а партиям - выдвигать кандидатов в губернаторы. Но "до момента вступления в силу нового документа все процедуры будут проходить по существующим в нынешний момент правилам".

"У нас сейчас процесс, в ходе которого изменяется порядок наделения полномочиями губернаторов. Но это не значит, что в период законотворческой работы не должно происходить никаких изменений. У наших коллег - руководителей исполнительной власти в субъектах Федерации - истекают полномочия, кто-то досрочно уходит. Все процедуры, которые будут идти до момента официального вступления в силу нового закона о порядке избрания губернаторов, будут проходить по существующим в настоящий момент правилам. Это единственная возможность. И здесь нет ничего необычного. Поэтому, естественно, и по кандидатурам в эти 3 региона я приму решения в соответствии с действующим порядком о наделении полномочиями высших должностных лиц субъектов Российской Федерации", - сообщил Дмитрий Медведев, передает прес-служба Кремля.

В ходе встречи президент также сообщил о внесении в Госдуму законопроекта о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам.