По итогам визита Дмитрия Медведева в Индию, было объявлено, что Россия готова передать этой стране лицензию на производство автомата "Калашникова". Специально для "АН" на вопрос "Насколько президент России соблюдает государственные интересы, когда дарит индусам то, что можно было бы продавать за настоящие деньги?" отвечают…

Леонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник:

"Нужно выполнять свои обязательства"

- Я являюсь сторонником самого тесного военно-технического сотрудничества с Индией. Эта страна давно предлагает нам перейти от формата «купи-продай» к формату «совместное производство, совместные лицензии» и т.п. Ведь мы сами уже давно объявили, что Россия и Индия – это стратегические партнеры. Так было и в советское время, потом это и Ельцин пролонгировал. Но это стратегическое партнерство нужно наполнять конкретным содержанием и, как говорится, безо всяких нужно передавать и лицензии. Честно говоря, мы уже не можем в большом количестве выпускать автомат Калашникова, тем более что у нас теперь есть и другие образцы стрелкового оружия. Этот автомат производится в нескольких странах мира, например, его делают те же китайцы. А уж сколько его копируют… Есть и, скажем так, неофициальные представители, и подпольные. Так что нам надо идти, идти и идти на партнерство с Индией и, конечно, выполнять все свои обязательства по ранее подписанным контрактам. Ведь мы уже не выполнили обязательства по «Адмиралу Горшкову», по некоторым другим системам, а также проиграли большой контракт по боевым самолетам и т.п. Нам нужно очень четко выбирать, кто является нашим союзником. Вот как раз Индия – это главный геополитический союзник России. Если мы будем тесно работать с ней, то выстроим баланс сил на азиатском континенте, поглощая энергию бурно развивающегося Китая. Чтобы, не дай бог, его взгляды не устремились в северном направлении. То есть в этом регионе в рамках ШОС и БРИКС выстраивать систему безопасности, основанную на балансе сил, а не на превосходстве одного государства, одной цивилизации над другой. И Индия в этом плане – наш первый союзник.

Сергей Караганов, председатель президиума общественного Совета по внешней и оборонной политики России:

"Нет никакого вытеснения России с рынков Индии"

- Думаю, что интересы государства при передаче Индии лицензии на производство автомата Калашникова были абсолютно соблюдены, ведь реально рынок просто наводнен подделками. Эти автоматы делаются без лицензии в десятки раз больше, чем мы их производим. Что касается военно-технического сотрудничества с Индией, то на этом рынке мы пока занимаем ключевые позиции. Но, естественно, индийцы, пытаются диверсифицировать свои связи. Я не вижу никакого вытеснения России с рынков Индии, наоборот, вижу нормальную коммерческую деятельность с обычными элементами конкуренции. Да, Индия хочет, чтобы у нее был сильный ОПК, и это их естественное желание. Индия наш крупный военно-технический партнер.

Александр Коновалов, президент Института стратегических оценок:

"М-16 и в подметки "Калашникову" не годится!"

- Если все патентовать и фиксировать в соответствии с международными правилами, то, скажем, тот же Калашников был бы одним из богатейших людей мира. Автор американской винтовки М-16 – человек очень небедный. А ведь эта полуавтоматическая винтовка по количеству копий просто в подметки не годится нашему «Калашникову»! Этот автомат изображен даже на флагах двух государств, что тоже говорит о том, что он распространен в мире гораздо больше, чем любое стрелковое оружие. В свое время мы давали возможность нашим «братьям по социалистическому лагерю», например, Болгарии и Венгрии, производить «Калашников» по лицензии. Но сроки лицензии заканчивались, а производство автомата продолжалось. И, поскольку мы ничего не патентовали, то у нас нет ни возможности, ни оснований на обращение в международный арбитраж и требование компенсации. И все же, если вести разумную политику, то можно вырваться из этого замкнутого круга. Ведь во всем мире есть международные правила, а интеллектуально-авторская собственность фиксируется. И уж если она фиксируется даже в компакт-дисках, то в таких системах, как танк, самолет или автомат должна фиксироваться тем более! Ведь это сотни патентов и огромные деньги. Но на все нужна политическая воля и грамотные специалисты, которые бы этим занимались...