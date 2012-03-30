Российское оружие на 11 миллиардов долларов теперь будет в индийских руках

На данный момент объем заказов Индии на российское оружие составляет порядка 11 миллиардов долларов. При этом общий объем иностранных заказов составляет около 35 миллиардов долларов.



Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Вячеслав Дзиркалн.

Россия для Индии является крупнейшим поставщиком оружия и военной техники. Ежегодно страна закупает российские истребители Су-30МКИ, палубные истребители МиГ-29К, многоцелевые вертолеты Ми-17В-5 и боевые танки Т-90С.

На выставке в Нью-Дели глава делегации «Рособоронэкспорта» Виктор Комардин сообщил, что потребности Индии по импорту вооружений растут быстрее, чем российские возможности по экспорту, сообщает ИТАР-ТАСС. Он отметил, что Россия может поставлять в Индию оружие и вооружение на сумму до 3 миллиардов долларов в год.



