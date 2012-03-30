Гуманитарная помощь будет оказана Таджикистану в ближайшее время

Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что Россия в ближайшее время окажет Таджикистану экстренную гуманитарную помощь в связи с ситуацией, сложившейся в стране после непростой зимы.



Такое заявление В. Путин сделал в ходе телефонного разговора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Эмомали Рахмон обратился с просьбой об оказании помощи со стороны России. В свою очередь, Владимир Путин пообещал, что экстренное гуманитарное содействие будет оказано в самое ближайшее время, сообщает «Интерфакс».



