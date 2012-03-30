Лукашенко уверен - в Белоруссии не будет обвальной приватизации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу на совещании по вопросам приватизации, что в стране не будет обвальной приватизации, она будет носить точечный характер.

Белорусский лидер сказал на совещании: "Любое предприятие может быть приватизировано - любое, без исключения. Но раз и навсегда надо определить: нет обвальной приватизации. Если это нужно государству, она будет носить точечный характер".

По его словам, вопрос приватизации в республике "не просто урегулирован - он выстрадан нашим народом", он "находится в центре всех политических событий, потому что приватизация - вопрос непростой. Мы всегда говорили, что не против приватизации. Но обвальной приватизации в стране, как не было раньше, так и не будет теперь. Этот вопрос не обсуждается, пока я президент".

Кроме того, президент Белоруссии считает нецелесообразной инициативу правительства о создании перечня так называемых стратегических предприятий: "Зачем делить предприятия на очень нужные и ненужные? Это даже некорректно по отношению к населению. Все предприятия важны для страны, где работают наши люди. Поэтому, зачем их делить на стратегические и не стратегические?", - цитирует белорусского лидера ИТАР-ТАСС.