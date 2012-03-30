О чем поговорят сегодня посол США в РФ Майкл Макфол и патриарх Кирилл

Американский посол Майкл Макфол встретится сегодня с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Дипломат накануне написал в своем микроблоге в Твиттере: «Для меня огромная честь встретиться с патриархом Кириллом».

Блогеры не оставили без внимания сообщение посла США в РФ. Они призывают Майкла Макфола обсудить с главой РПЦ арест троих участниц панк-группы Pussy Riot.

Пользователь Zhuravskaya посоветовала Макфолу у патриарха спросить о часах за 30 тысяч долларов. Еще один пользователь предложил поинтересоваться у патриарха статусом женщины, которая проживает в якобы его квартире в «Доме на набережной» и теперь судится с соседом, бывшим министром Юрием Шевченко, из-за последствий ремонта, оцененных истцом почти в 20 миллионов рублей, передает «Эхо Москвы».

Американский дипломат Майкл Макфол за время работы в России провел множеством встреч с самыми разными представителями общественности. Многие визиты известных людей к послу США воспринимались прокремлевскими структурами критически.

Накануне Макфол встречался с правозащитником Львом Пономарёвым. Посла подкараулили корреспонденты НТВ, которые, по словам Пономарёва, продержали дипломата на улице около 20 минут. Макфол назвал поведение журналистов дикостью. Он предположил, что его телефон, возможно, прослушивают, а электронный почтовый ящик взламывают.

После этого в Госдепартаменте заявили, что посол никого не обвинял в шпионаже. Макфол «просто спрашивал, как журналисты узнают о графике его мероприятий». В Вашингтоне не видят оснований для беспокойства.