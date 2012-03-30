ЕР представит Медведеву кандидатуры на пост губернатора Подмосковья

В пятницу партия "Единая Россия" представит Дмитрию Медведеву свои кандидатуры на пост губернатора Московской области. Наиболее вероятным претендентом на эту должность эксперты считают главу МЧС России Сергея Шойгу.

Сегодня в полдень состоится заседание президиума Генсовета ЕР. Как ожидается, на заседании будут утверждены кандидатуры на смену Бориса Громова, пожелавшего уйти в отставку. После этого, как сообщил РИА Новости источник в партии, руководство "Единой России" отправится на встречу с президентом Медведевым и озвучит свои предложения.