Белый дом: США не откажутся от создания ПРО

В четверг в Белом доме подтвердили, что Соединенные Штаты не откажутся от создания системы ПРО по ранее утвержденному проекту. Белый дом озвучил свой ответ на требование спикера палаты представителей конгресса США Джона Бонэра.

Сегодня официальный представитель Белого дома Джей Карни на брифинге вынужден был подтверждать журналистам неизменность позиции США по ПРО. Представители СМИ поинтересовались у Карни в связи с письмом Бонэра, следует ли говорить о какой-либо корректировке планов по ПРО после заявления Барака Обамы, которое он сделал во время встречи с российским президентом Дмитрием Медведевым и которое вызвало у республиканцев слишком бурную реакцию.

Напомним, во время переговоров с российским президентом Обама попросил российского лидера о своеобразной "отсрочке" в переговорах по ПРО до завершения в США президентских выборов. По словам американского президента, после выборов он "будет обладать большей гибкостью" в дальнейшем обсуждении вопросов по ПРО.

Карни сказал журналистам на брифинге: "Президент уже разъяснял нашу позицию в Сеуле (на следующий день после встречи с Медведевым). То, что мы сказали Медведеву, мы уже объявляли публично - сейчас выборный год, в том числе и в России, и также нам необходимо проделать некую работу для согласования позиций... Что касается планов по ПРО, то могу сказать ясно: мы строим ПРО в Восточной Европе с нашими союзниками для защиты нас и союзников в Европе от врагов, таких как Иран. Система не направлена против России. Только это мы сказали россиянам".

Официальный представитель Белого дома также отметил: в Белом доме понимают, что Россия не воспринимает устные увещевания США о ненаправленности ПРО, однако намерены "работать над этим, продолжать обсуждение, чтобы убедить". Он заверил журналистов, что любые шаги администрации в области ПРО будут в обязательном порядке согласовываться с конгрессом и приниматься только при поддержке обеих партий, передает РИА Новости.