Грузия отвергла проект заявления России о неприменении силы

Грузинская делегация отвергла проект России о принятии участниками Женевских дискуссий по Закавказью заявления о неприменении силы. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.



В Женеве состоялся сегодня 19-й раунд дискуссий по обеспечению безопасности и стабильности в Закавказье. Консультации проходят под эгидой ООН, ЕС и ОБСЕ, и в них принимают участие делегации Республики Абхазия, Грузии, России, США, Республики Южная Осетия.

"Наша инициатива была блокирована грузинскими представителями", - сказал Карасин. В проекте заявления участники Женевских дискуссий приветствовали заявления о неприменении силы, сделанные абхазской, грузинской и югоосетинской сторонами в конце 2010 года. В документе также содержался призыв урегулировать все возникающие в регионе споры и проблемы исключительно мирными средствами путем переговоров.

По словам Карасина, "в ходе дискуссий представители делегации Грузии начали опять требовать от России заявления об одностороннем отказе от использования силы". Сделать этого, заметил замглавы МИД, Москва не может из принципа, так как "не считает себя стороной в конфликте". "Обязывающие юридические соглашения должны быть подписаны, прежде всего, между Грузией и Абазией, Грузией и Южной Осетией", - подчеркнул он, сообщает ИТАР-ТАСС.

Усилия по поиску «вполне понятных форм позитивного воздействия на атмосферу Женевских дискуссий" будут продолжены.

Следующий, 20-й раунд консультаций намечен на 8 июня 2012 года.



