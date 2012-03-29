Посла РФ в Литве попросили больше этого не делать

Послу РФ в Вильнюсе вручена нота в связи с нарушением воздушного пространства Литвы. По данным литовских властей, недавно в воздушные пределы республики вторгся российский военный истребитель Су-27.



В Вильнюсе утверждают, что 27-ого марта в 19:17–19:19 по местному времени российский самолет над городом Виштитис летел по литовской территории на 12 километров, затем вернулся на территорию РФ, в Калининградскую область. В связи с этим замминистра иностранных дел Литвы Эвалдас Игнатавичюс попросил посла проследить за тем, чтобы подобное не повторялось.

Такие инциденты периодически случаются в прибалтийских странах, сообщает Лента.ру. Особенно часто о нарушениях воздушного пространства российскими самолетами заявляет Эстония. А в феврале этого года, когда в Латвии проводился референдум о придании русскому языку статуса государственного, Министерство обороны этой страны заявляло о том, что над Балтийским морем замечен российский сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М.

Воздушное пространство над Прибалтикой охраняется авиацией НАТО. Эта миссия началась в 2004 году, когда республики только вступили в Североатлантический блок. Планировалось, что миссия закончится в 2007 году, однако в итоге она была продлена до 2018 года. Если в 2011 году общие расходы Литвы, Латвии и Эстонии на эту миссию составили 2,2 миллиона евро, то к 2015 году эта цифра должна вырасти до 3,5 миллиона евро.



