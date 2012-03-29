Дмитрий Медведев встретился с премьером Индии

В Нью-Дели президент России Дмитрий Медведев встретился с индийским премьер-министром Манмоханом Сингхом по завершении саммита БРИКС. В Индии глава государства провел ряд двусторонних встреч.

В рамках двухдневной поездки Медведев провел ряд двусторонних встреч. В том числе Медведев встретился с президентом Бразилии Дилмой Русеф, а также с главами КНР Ху Цзиньтао и ЮАР Джейкобом Зумой, передает РИА «Новости».