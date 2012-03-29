Дмитрий Медведев встретился с премьером Индии
29 марта 2012, 19:23 [ «Аргументы Недели» ]
В Нью-Дели президент России Дмитрий Медведев встретился с индийским премьер-министром Манмоханом Сингхом по завершении саммита БРИКС. В Индии глава государства провел ряд двусторонних встреч.
В рамках двухдневной поездки Медведев провел ряд двусторонних встреч. В том числе Медведев встретился с президентом Бразилии Дилмой Русеф, а также с главами КНР Ху Цзиньтао и ЮАР Джейкобом Зумой, передает РИА «Новости».