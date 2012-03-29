Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на следующей неделе будет дан старт общественному обсуждению роли и места Совета Федерации в политической системе страны. Специально для «АН» на вопрос «Нужно ли изменить и расширить представительство в Совфеде представителей субъектов федерации, которые конкретно проживают в регионе, а также представителей наций и народностей от регионов?» отвечают…

Олег Пантелеев, первый зампред комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности:

«Сразу предложила подумать»

- Это инициатива Валентины Ивановны Матвиенко! Когда она только пришла в Совет Федерации, то сразу предложила сенаторам подумать о порядке формирования верхней палаты с тем, чтобы поднять авторитет палаты, сделать процесс формирования более демократичным. Трудность заключается в том, чтобы не нарушить Конституцию России, ведь по ней сенаторы не избираются, а система выборности - это основной принцип демократии. Мы прорабатывали разные варианты и пришли к наиболее оптимальному. Чтобы система выборности была соблюдена, выборы будут - с бюллетенями, избирательными комиссиями, - но последнее слово остается за действующим губернатором. Вот такой законопроект и станет предметом широкого обсуждения, - и это правильно: одна голова хорошо, а много голов лучше. И еще. Сейчас в обществе обсуждается сама целесообразность наличия верхней палаты. Но есть общемировая тенденция: те страны, где существовал однопалатный парламент, переходят на двухпалатный. А все эти споры давным-давно остроумно решил Джордж Вашингтон. Когда в США выстраивалась демократия, Вашингтон был за двухпалатный парламент. Ему возражал Джефферсон: зачем это нужно? Вашингтон ответил вопросом на вопрос: слушай, а зачем ты налил в блюдце свой кофе? Джефферсон пояснил: чтобы остудить - кофе очень горячий. Тогда Вашингтон поставил точку в споре: мол, такая же горячая и нижняя палата парламента, а Сенат остудит страсти и всегда сумеет принять взвешенное, мудрое решение.

Владимир Плигин, председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству:

«Мы тоже готовим предложения»

- Что касается вопросов демократизации деятельности палат Федерального Собрания, то такие инициативы, безусловно, заслуживают поддержки. Но для каждой из палат они могут иметь собственную наполненность. Сейчас по инициативе Председателя Государственной Думы Сергея Евгеньевича Нарышкина мы тоже готовим предложения, которые будут касаться разных аспектов, но, прежде всего, - это систематизация работы с парламентскими расследованиями, повышение роли парламентских слушаний, расширение форм парламентского контроля. В целом ряде случаев аналогичные вопросы могут быть поставлены и в рамках Совета Федерации. В этом мы крайне заинтересованы, тем более учитывая то, что верхняя палата является постоянно действующей структурой парламента. Эта постоянность позволяет сенаторам в большей степени заниматься вопросами экспертного характера, которые касаются целиком системы Российского государства. Особенно с учетом того, что это палата регионов, знакомая с положением дел в региональном разрезе.

Борис Грачевский, художественный руководитель киножурнала «Ералаш»:

«Очень хорошо!»

- По-моему, сейчас в Совете Федерации занимаются только языкоприкладством. Это странный орган, который подпевает главным решениям общего направления, и это является его главной задачей. «Правда, что сейчас хорошо?» - Хорошо!.. «Правда, что очень хорошо?» - Очень хорошо!..