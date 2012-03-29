Глава МИД Польши Радослав Сикорский в четверг во время своего выступления в сейме заявил, что Польша будет стремиться к польско-российскому примирению и намерена продолжать курс на сближение с Россией.

Представляя в польском парламенте направления внешнеполитической деятельности страны на 2012 год, глава МИД Польши сказал: "Надеемся, что новый президент России придаст своей стране модернизационный импульс в соответствии с ожиданиями общества. Мы будем неизменно стремиться к польско-российскому примирению, которое должно приобрести духовное измерение во время приближающегося первого в истории визита в Польшу патриарха Всея Руси".

Однако польский министр подчеркнул, что в его стране удивлены планами России разместить в граничащей с Польшей Калининградской области наступательных видов вооружения. Он сказал по этому поводу: "Мы рады быстрому введению в жизнь соглашения о малом приграничном движении с Калининградской областью, но тем более удивляют нас сигналы о планах размещения новых наступательных типов вооружения", - цитирует министра РИА Новости.

Кроме того, по словам Радослава Сикорского, в Польше надеются на скорейшую передачу остатков президентского самолета Ту-154, который потерпел катастрофу под Смоленском 10 апреля 2010 года и в которой погибли 96 человек, в том числе президент Лех Качиньский и его супруга.