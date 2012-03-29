Шойгу может стать губернатором Московской области

Глава МЧС России Сергей Шойгу может стать новым губернатором Московской области. В кулуарах Государственной Думы кандидатуру Шойгу считают наиболее вероятной. Официальное выдвижение не подтверждают.

Кандидатура Шойгу находится в числе обсуждаемых. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в нижней палате парламента. По данным агентства, в настоящее время консультации между руководством "Единой России" и администрацией президента продолжаются. Имя Сергея Шойгу сейчас на слуху у депутатов ГД именно в связи со скорым уходом губернатора Подмосковья Бориса Громова, отмечает источник.