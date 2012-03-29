Медведев: БРИКС будет способствовать налаживанию диалога c Cирией

Президент РФ Дмитрий Медведев сообщил о результатах работы саммита в Нью-Дели. По словам главы российского государства, внешнее вмешательство в ситуацию в Сирии неприемлемо, страны БРИКС будут способствовать налаживанию диалога.

Участники саммита «обсуждали и внешнеполитические вопросы, особое внимание было привлечено к ситуациям в горячих точках, положению в Сирии, в том числе».

«Мы полагаем важным не допустить внешнего вмешательства в дела Сирии, дать возможность правительству с одной стороны и оппозиции с другой стороны вступить, наконец, в диалог, не разрушая его, не говоря о том, что изначально этот диалог обречен на провал и лишь военные действия способны навести порядок - это самый близорукий, самый опасный подход», - сказал Дмитрий Медведев.

Он отметил, что страны БРИКС «будут способствовать успеху соответствующего диалога», передает РИА Новости.

Напомним, в Сирии уже больше года не прекращаются антиправительственные протесты. Ежедневно приходят сообщения о гибели людей - как мирных граждан, так и сотрудников силовых структур. По данным ООН, число жертв превысило девять тысяч человек. Совет Безопасности ООН 21 марта единогласно принял заявление, выражающее полнейшую поддержку предложениям спецпосланника ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннана по сирийскому урегулированию. План Аннана, в частности, предусматривает немедленное прекращение вооруженного насилия в Сирии, начало внутриполитического диалога, вывод правительственных войск и оказания гуманитарной помощи провинциям, пострадавшим в ходе вооруженных столкновений.