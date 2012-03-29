В Ингушетии задержан руководитель республиканского отделения ПФ РФ

В Ингушетии задержан бывший руководитель республиканского Пенсионного фонда Мовли Вышегуров и несколько его подчиненных. Вышегуров подозревается в мошенничестве с использованием материнского капитала.

Правоохранительные органы задержали экс-главу республиканского управления фонда, который подозревался в хищении 144 млн. рублей путем махинаций с материнским капиталом. Из-за действий чиновника, по данным СМИ, пострадали более 130 матерей. Задержанных чиновников доставили в Пятигорск.

Следственные действия также проводятся еще с несколькими специалистами отделения ПФР.Расследованием преступной деятельности чиновников ОПФ занимается Следственный комитет. Проверка в отделении ПФ РФ по Ингушетии, по результатам которой задержан Вышегуров, была инициирована главой республики Юнус-Беком Евкуровым.

Евкуров, комментируя задержание руководителя отделения Пенсионного фонда России по республике Мувли Вышегурова, заявил, что тема борьбы с коррупцией является для руководства республики приоритетной. "Мы и дальше будем жестко работать в этом направлении", — заверил он.

Глава республики также рассказал, что из-за жалоб граждан он еще в 2010 году ходатайствовал перед руководством Пенсионного фонда РФ о замене руководителя отделения по Республике Ингушетия, но новый руководитель не справился с задачей, обман людей по линии материнского капитала продолжался, передает ИТАР-ТАСС.

По словам Евкурова, у правительства республики «есть понимание и помощь от руководителя прокуратуры, следственных органов и МВД по СКФО, работа ведётся в тесном контакте с руководством Пенсионного фонда страны.