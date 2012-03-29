Шойгу станет губернатором Подмосковья, а Борис Громов - сенатором

Губернатором Московской области станет Сергей Шойгу, а нынешний глава региона Борис Громов, срок полномочий которого в мае заканчивается, перейдет сенатором в Совет Федерации.

По мнению экспертов в области политики, учитывая серьезное влияние глав множества районов, губернатор в первую очередь должен быть хорошим дипломатом, а потом уже бывшим министром, военным или гражданским.

О том, что губернатором Московской области будет назначен Сергей Шойгу, «МК» сообщили информированные источники. До сих пор главными кандидатами на пост главы области назывались министр регионального развития Виктор Басаргин и глава МЧС Сергей Шойгу.

По словам политологов, теоретически назначение Шойгу может быть расценено как понижение, но, учитывая важность региона, новая должность скорее равноценна предыдущей или даже более влиятельная.

В случае перехода главного спасателя на должность главы Подмосковья, МЧС РФ, вероятнее всего, возглавит кто-то из его команды, думают эксперты.

Напомним, Громов на прошлой неделе встречался с руководством страны.