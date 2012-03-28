Совет Федерации одобрил упрощение регистрации партий

Совет Федерации в среду, 28 марта, одобрил законопроект, упрощающий регистрацию партий и снижающий их минимальную численность с 40 тысяч до 500 человек. За закон проголосовали 124 сенатора, против - шесть.

Два члена СовФеда воздержались.Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству отметил в своем заключении ряд недостатков нового закона.По мнению сенаторов, резкое снижение минимальной численности может привести к "размытости" политической системы и ввести в заблуждение избирателей.

Совет Федерации также не исключил, что либерализация законодательства увеличит риски сепаратизма и национализма: закон не прописывает возможность обжалования в суде решения о приостановке регистрации партии или ее регионального отделения., передает РИА Новости.

Однако комитет по конституционному законодательству рекомендовал Совету Федерации принять закон.

Напомним, президент РФ Дмитрий Медведев предложил упростить регистрацию партий в послании Федеральному собранию в декабре 2011 года. Глава государства внес закон на рассмотрение в Госдуму. В третьем чтении Госдума приняла его 23 марта. Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент.