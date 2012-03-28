Шувалов прокомментировал статьи иностранных СМИ о его бизнесе

О приобретении семьей первого вице-премьера России Игоря Шувалова акций "Газпрома" на сумму примерно $18 млн. накануне написали иностранные СМИ. Сегодня Шувалов лично заявил, что крайне ответственно подходит к вопросу декларирования своих доходов и доходов семьи.

По словам вице-премьера, средства, которые он заработал, будучи предпринимателем, и которые в настоящее время находятся в доверительном управлении, являются основой независимости от различных групп влияния при принятии служебных решений.

Шувалов сообщил, что перейдя на государственную службу, вел себя "так, как если бы правительство было для меня как для юриста его клиент". Представитель секретариата первого вице-премьера сообщил, что все средства семьи Игоря Шувалова управлялись и управляются по самым жестким требованиям российского и международного права.

Во вторник, 27 марта, британская Financial Times и американская The Wall Street Journal -опубликовали статьи, посвященные бизнесу семьи Игоря Шувалов. Оба издания, сообщили, ссылаясь на документы, попавшие в редакции, что семья Шувалова приобрела через зарегистрированную на Багамских островах компанию Sevenkey акции "Газпрома" на сумму примерно $18 млн.

По данным британской газеты, акции "Газпрома" были приобретены через структуры Сулеймана Керимова. Издания также отмечают, что практически все трансакции, связанные с Sevenkey, происходили до 2008 года, и нет никаких оснований полагать, что они проходили с нарушением законодательства.