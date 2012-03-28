ФСБ: Россия будет биться в кибервойнах с Западом в демократических рамках

Необходимо обезопасить общество от деятельности западных спецслужб, которые угрожают кибербезопасности России, заявил накануне первый заместитель директора ФСБ России генерал армии Сергей Смирнов.

Смирнов выступил при подведении итогов заседания совета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества. Он отметил, что западные спецслужбы используют новые технологии для поддержания постоянного напряжения в обществе.

"Цель серьезная - вплоть до свержения политического режима, который существует и существовал в этих странах," - сообщил Смирнов, подразумевая серию революций и волнений в государствах Африки и Ближнего Востока - так называемую "арабскую весну".

При этом он указал, что прошедшие в России выборы и предвыборная ситуация показали, "какие возможности здесь открываются с точки зрения блогосферы", передает портал Полярная Звезда.

"Мы знаем уже конкретных людей, которые занимаются этим, мы знаем, какие цели они преследуют, и, самое главное, мы знаем, на какие средства они существуют," - заявил замдиректора ФСБ, однако уточнять, о ком идет речь, не стал.

По словам Смирнова, вопросом кибербезопасности озабочены все государства ШОС. Участники РАТС решили на следующей встрече уделить этой теме больше внимания. Перед этим страны-участницы проанализируют обстановку и наметят меры противодействия на "такого рода деятельность различных спецслужб", заметил генерал армии.

Он указал также, что меры противодействия деятельности спецслужб еще не выработаны. Однако такие меры не будут иметь каких-либо последствий для общества "с точки зрения демократических норм", подчеркнул он.

На заседании РАТС ШОС были рассмотрены вопросы взаимодействия стран-участниц в сфере информационной безопасности. Также были согласованы совместные меры компетентных органов стран-участниц по предупреждению использования компьютерных сетей в террористических и экстремистских целях.

На прошлой неделе вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил о планах создания в Вооруженных силах России киберкомандования, которое займется обеспечением информационной безопасности армии. Вскоре после заявления Рогозина заместитель министра обороны России Анатолий Антонов заявил о том, что Минобороны уже приступило к разработке концепции кибербезопасности российской армии.

Напомним, что после иннаугурации Владимира Путина 7 мая, Рогозин скорее всего будет совмещать посты вице-премьера и министра обороны. Совмещение должностей позволит лучше контролировать расходование 20 трлн руб., которые будут выделены на перевооружение армии.