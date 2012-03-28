Посол США в России Майкл Макфол заявил, что среди участников наших программ обменов, финансируемых США — министр природных ресурсов Юрий Трутнев, министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова, министр экономического развития Эльвира Набиуллина, глава Президентского совета по развитию институтов гражданского общества и правам человека Михаил Федотов и многие губернаторы. Специально для «АН» на вопрос «Можно ли поставить в один ряд этих «официальных» получателей денег Госдепа, о которых заявил посол США, и предполагаемых, которые выходили на митинги и которых в этом получении обвинил Путин?» отвечают…

Михаил Полторанин, президент телевизионной корпорации «Момент истины», бывший министр печати и информации РФ (1990-1992 гг.), бывший первый зампред правительства РФ (1992 г.):

«Охотно озвучивает не свои взгляды»

- Конечно, нельзя все и вся ставить в один ряд! Как можно сравнивать поход в посольство США Оксаны Дмитриевой с поступками, например, Михаила Федотова, который охотно озвучивает явно не свои взгляды о том, что СССР держал Прибалтику в оккупационном режиме и учинил там рабство!? Оксана депутат, политик, ее пригласил посол, ей интересно с ним поговорить и спросить о том, почему же Штаты ведут двойную игру? Они что, договорились с Путиным и его командой, с церковью нашей — дурить русский народ? И почему посол прямо не скажет, что США подчинили себе власть России, и она работает на них — не только идеологически, но и экономически, отправляя туда российские деньги? Понятно, что Оксана шла за этим, а не денег просить. Но понятно и другое: те заинтересованные люди во власти, кого назвал Макфол, специально переводят стрелки на других. Они уверены, что Россия успешно прошла процесс дебилизации, и теперь им все сойдет с рук. И сходит! Путин протолкнул закон о статусе сил для того, чтобы НАТО в любом нашем городе могла создавать базы. И уже началось – в Ульяновске. Это что, Оксана Дмитриева сделала?..

Ирина Ясина, бывший член президентского совета по развитию институтов гражданского общества и правам человека (2008—2011 гг.):



«К которым себя отношу…»

- Не знаю, откуда это взялось, но ни на секунду не поверю, что Михаил Федотов получает финансирование из-за рубежа. Это отвратительная ложь, обсуждать которую недостойно серьезного человека, к которым я себя отношу.

Олег Митволь, общественный деятель, лидер движения «Зеленая альтернатива»:

«Вот же они!»

- Да, своим откровением Макфол создал интересную ситуацию. Только что довели до сведения всего народа «правду» про оппозиционеров, которые живут на деньги Госдепа США. Накачивали это, накачивали, и тут выясняется: вот же они, получатели денег Госдепа – государственные чиновники! Незадача… Теперь надо как-то объясняться, а то народ не поймет. Еще раз горжусь тем, что я ни под каким соусом – ни в качестве государственного чиновника, ни в качестве оппозиционера американских денег не получал, не получаю и не буду получать. Чистая совесть дороже стоит!