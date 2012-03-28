Песков: данные расследования Марины Салье не новы и опровергались

Информация в опубликованных в соцсетях материалах расследования политика Марины Салье против руководства Петербурга 1990-х годов, в том числе Владимира Путина, не является новой и была не раз опровергнута.



Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрий Песков.



Бывший председатель Свободной демократической партии России, член незарегистрированной Партии народной свободы (ПАРНАС) Салье скончалась 21 марта на 78-м году жизни. Салье была народным депутатом России с 1990 года до сентября 1993 года, участницей Конституционного совещания. Большой резонанс вызвали ее критика и расследование в отношении петербургского руководства 1990-х годов, в которое входил нынешний премьер-министр, избранный президент РФ Владимир Путин. Во вторник в соцсетях были выложены соответствующие документы.



"На самом деле там было огромное количество разных проверок, и эти документы неоднократно проверяли, поэтому ничего нового в них не содержится. Те утверждения, которые содержатся в этих бумагах, они достаточно "бородатые", достаточно старые, и неоднократно было уже доказано обратное", - сказал Песков в эфире радиостанции "Коммерсант FM".



