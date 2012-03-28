ФСБ РФ: обыски у Гейдара Джемаля связаны с призывами в Сети к терроризму

Обыски по месту жительства лидера движения "Исламский комитет" Гейдара Джемаля проводились в связи с размещением в интернете с компьютера организации статьи с призывами к терроризму, сообщает в среду центр общественных связей ФСБ РФ.

Накануне о возбуждении дела в отношении него сообщил сам Джемаль, однако официально эта информация не подтверждалась. Причем лидер "Исламского комитета" однозначно связал обыск с его намерением зарегистрировать партию, утверждая, что обыск у него проводился в целью "оказать психологическое давление", передает телеканал "Дождь", в связи с тем, что Джемаль - "член российского политического комитета, который активно является субъектом протестного движения последних месяцев". "При этом я еще и член совета "Левого фронта", думаю, что это вкупе с моими движениями по организации партии "Интернациональный союз", - заявил публицист.

"Предварительным следствием установлено, что в сети интернет на сайте islamcom.ru от имени Юсуф Аль-Ийери в открытом для широкого круга лиц доступе опубликована статья "Роль женщины в Джихаде", в которой автор приводит примеры участия исповедующих ислам женщин в террористических действиях, в том числе против военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Чеченской Республики, и призывает читателей следовать их примеру," - говорится в сообщении ФСБ РФ передает РИА Новости.

"Размещение указанной статьи на сайте islamcom.ru осуществлено с компьютера, установленного в офисе межрегионального общественного движения "Исламский комитет", руководителем которого является Джемаль Гейдар Джахидович", - сообщает ФСБ.

Также отмечается, что в соответствии с заключением института криминалистики центра специальной техники ФСБ России, в указанной статье содержатся призывы к убийству большого количества людей путем совершения взрывов в рамках идеологической (политической) борьбы, а также заявления о признании практики терроризма, нуждающейся в подражании."Эти действия... содержат признаки таких преступлений, как публичное оправдание терроризма, а также публичные призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности", - уточняет ФСБ.

ФСБ в связи с этим возбудила уголовное дело по статьям 205 и 280 УК РФ (террористический акт и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Санкции статей предусматривают длительные сроки заключения.

Отметим, что обыск у Гейдара Джемаля был проведен в день публикации интервью Neva24 с ним , в котором политик утверждает, что крупные теракты в РФ устроены спецслужбами и что спасти Россию может только революция в течение предстоящего президентского срока Путина.

"Если она (революция) не произойдет в течение ближайшего срока, дальше уже можно не беспокоиться. Потому что единственный способ, который Россию может спасти, – это начало с чистого листа", - выразил уверенность публицист.