Минюст РФ тонет в заявках на регистрацию контрафактных партий

Бурный рост активности политических сквоттеров вызвало упрощение регистрации партий, инициированное президентом РФ Дмитрием Медведевым. Лже-оргкомитеты крадут имена у раскрученных политических брендов.

В Минюсте уже оказались заявки, в частности, от поддельного Союза правых сил, ненастоящей Партии пенсионеров, а также от трех организаций с названиями, которые участвуют в конкурсе на лучшее название для будущей партии бизнесмена Михаила Прохорова – "Новая Россия", Либеральная партия России и "Свободная Россия", со ссылкой на сегодняшний выпуск газеты "Коммерсантъ", передает РИА Новости.

"Нет, это не мы. Насколько мне известно, это люди Андрея Богданова решили съесть все известные бренды. Хотя не думаю, что им удастся сделать это с СПС, поскольку в законе есть запрет на регистрацию существующих организаций, как, например, наше движение СПС", – заявил изданию член оргкомитета движения Борис Надеждин.

В штабе Михаила Прохорова отметили, что в Минюст оргкомитет партии пока не обращался.

"Насколько нам известно, большую часть партий сейчас пытаются зарегистрировать разные политтехнологи. Это не партии, а фейки. Мы надеемся, что все заявки пройдут тщательную проверку, и фальшивые – трэш-партии – зарегистрированы не будут", - пояснила советник экс-кандидата в президенты Прохорова Юлиана Слащева.

"Раньше в интернете забивали доменные адреса, а потом продавали новым владельцам за большие деньги. Что-то мне подсказывает, что это тот же самый бизнес", - считает эксперт фонда политических исследований Юрий Коргунюк.

В общей сложности в списке министерства юстиции уже 82 заявки от самых разных организаций. Среди них – Пираццкая партия, "Родина: здравый смысл", "Курсом правды и единения", Партия любителей пива, "Клуб друзей русского народа", Нетократическая партия, Субтропическая партия и "Без названия".

Кроме того, широко представлены казаки, верующие и монархисты: "Народная, Казачья консолидация противодействия чиновникам, нарушающих законы, Конституцию и природные права Казаков на самоорганизацию и самоуправление "Союз казачьих формирований РФ", "Всемирное братство казачьего и офицерского спецназа", Монархическая партия России, "Самодержавная Россия" и Партия десяти заповедей.

"АН" писали, что 23 марта депутаты Госдумы РФ единогласно проголосовали за принятие в третьем, окончательном, чтении президентского закона, упрощающего процедуру регистрации партий.