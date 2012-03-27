Обама подтвердил, что сказал Медведеву по проблеме ПРО

Президент США Барак Обама на встрече с журналистами подтвердил, о чем говорил с президентом РФ Дмитрием Медведевым по поводу ПРО.

Напомним, Обама заявил, что надеется на «реальный существенный прогресс» в переговорах с Россией по проблеме европейской противоракетной обороны в 2013 году. Глава Белого дома также сказал, что после ноябрьских всеобщих выборов в Соединенных Штатах он сможет проявлять «больше гибкости» в подходе к данной теме.

Обама отметил, что предвыборная борьба и сопровождающая ее риторика «не способствуют вдумчивым консультациям» по вопросам контроля над вооружениями, передает ИТАР-ТАСС.

«Контроль над вооружениями – дело чрезвычайно сложное и очень технологическое. Это можно делать, только если есть возможность консультироваться и выстраивать прочную базу взаимопонимания – как между странами, так и внутри стран», – заявил президент США. По мнению Обамы, за это нельзя браться за несколько месяцев до президентских и парламентских выборов в США и когда в России только что состоялись выборы и идет процесс перехода президентской власти.

По его словам именно поэтому он и высказал мнение, что «в ближайшие 9-10 месяцев» усилия сторон будут направлены на то, чтобы разобраться с «некоторыми техническими аспектами» возможного решения проблемы ПРО.

Он заверил, что «ничего не пытается скрыть, а говорит открыто». Напомним, журналисты в Сеуле подслушали разговор двух президентов. Кандидат на пост президента США республиканец Митт Ромни назвал Россию врагом номер один для США.

Президент России Дмитрий Медведев отметил, что заявление Ромни «пахнет Голливудом».