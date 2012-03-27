Глава Генштаба Николай Макаров может уйти в отставку в мае

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Николай Макаров может уйти в отставку в мае, после инаугурации избранного президента Владимира Путина.

«Макаров после инаугурации покинет Генштаб, ему уже продлевали срок службы, как раз до 2012 года. Медведев на коллегии заявил, что реформирование армии практически завершено. Эта задача и стояла перед Макаровым, он ее выполнил и теперь уйдет на какую-нибудь почетную должность»,— рассказал источник Газеты.ру из военного ведомства.

Награждение Макарова званием Героя России стало «признанием его заслуг». «Макаров уже появлялся в узком кругу приближенных со звездой»,— сказал собеседник издания.

Новым главой Генштаба может стать нынешний командующий внутренними войсками МВД Николай Рогожкин.

Напомним, депутаты Госдумы возмущены указом о присуждении начальнику Генштаба Николаю Макарову звания Героя России. Официальной информации о награждении генерала пока не поступало.