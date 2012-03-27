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Будущее правительство будет новым и по форме, и по содержанию - Медведев
27 марта 2012, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Дмитрий Медведев пообещал во вторник, что в будущем правительстве будут серьезные перемены - оно будет новым и по форме, и по содержанию, однако сегодня президент считает этот разговор преждевременным.
На пресс-конференции в Сеуле Дмитрий Медведев подтвердил, что в настоящее время идут консультации по составу правительства с вновь избранным президентом РФ Владимиром Путиным и сейчас "обсуждается структура и отдельные персоналии", "это должно быть новое правительство по форме и содержанию".
Дмитрий Медведев также отметил, что "страна без правительства не останется, его структура будет оптимальной", но сейчас "такие разговоры напрасны" до вступления в должность Владимира Путина, которое назначено на 7 мая. Он далее подчеркнул, что все ныне действующие институты власти "работают на своих местах и должны будут работать до последнего часа полномочий".
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