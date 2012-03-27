Медведев: сейчас среди губернаторов нет кандидатов на выбывание

Президент России Дмитрий Медведев заявил, что в настоящее время среди губернаторов нет кандидатов на выбывание. В России за последнее время сменились главы нескольких регионов, в том числе Приморья и Саратовской области.

«Претендентов на выбывание никаких называть не будут, потому что их нет», - пояснил Медведев.

По словам президента, любой губернатор, который еще не подал заявление об отставке и которого не отрешил президент своим решением, предполагается законопослушным и в достаточной мере успешным губернаторам. Медведев напомнил, что право отправить в отставку губернатора региона у президента есть и оно останется.

«Так и должно быть в будущем, иначе мы можем парализовать систему управления в стране. Но у президента соответствующие полномочия и сегодня есть, и, еще раз подчеркиваю, должны остаться в новом законе, это абсолютно нормально, и в этом я вижу сбалансированность того законопроекта, который я внес», - сказал Медведев в Сеуле.