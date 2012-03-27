Сирия согласилась на предложенный Кофи Аннаном план по урегулированию кризиса

Сирийские власти согласились на предложенный спецпредставителем ООН и ЛАГ по Сирии Кофи Аннаном план по урегулированию кризиса в стране. Об этом сообщил представитель Аннана.

Спецпредставитель ООН и Лиги арабских государств накануне получил новый ответ официального Дамаска по поводу плана по разрешению кризиса в Сирии.Напомним, совет Безопасности ООН 21 марта единогласно принял заявление, выражающее "полнейшую поддержку" предложениям Аннана.

Одно из его предложений - "прекращение всех форм вооруженного насилия всеми сторонами конфликта под наблюдением ООН, начиная с вывода сирийских войск из крупных городов страны", передает РИА Новости.

В документе предлагается "обеспечить доставку гуманитарной помощи в районы, пострадавшие от вооруженного противостояния, и освободить незаконно задержанных людей".