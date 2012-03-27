«Обама не может пойти на серьезные уступки»

Перед завершением двусторонней встречи президентов Медведева и Обамы, которая состоялась в Сеуле в рамках саммита по ядерной безопасности, журналисты обратили внимание на то, что президент США вручил президенту России конверт и тихо попросил передать его Владимиру. Специально для «АН» на вопрос «Что могло быть в пакете, который Обама через Медведева передал некоему Владимиру?» отвечают…

Сергей Рогов, директор Института США и Канады РАН, действительный член РАН, доктор исторических наук, профессор:

«Надо прочитать самому адресату»

- То, что находится в конверте, надо прочитать самому адресату, и если он захочет рассказать, то расскажет. Но ситуация и так вполне понятна. И у нас, и у американцев в этом году избирательные кампании, только в России это уже завершилось, а в США – в самом разгаре. Ясно, что в этих условиях очень непросто решать сложные проблемы, тем более такие, где есть расхождении позиций сторон, скажем, о ПРО. Да, риторика по этому поводу нагнеталась очень сильно, однако, не вызывает сомнения и то, что вполне возможно найти компромиссное решение. Но в условиях предвыборной борьбы Обама не может позволить себе пойти на какие-то серьезные уступки, поскольку этим сразу же могут воспользоваться его соперники республиканцы. Кстати, экс-губернатор Массачусетса Митт Ромни (а он, судя по всему, и станет официальным кандидатом в президенты от Республиканской партии) уже осудил Обаму за то, что он дает понять, что после выборов готов пойти на компромиссное решение. Ромни употребляет крайне жесткую риторику, фактически называя Россию геополитическим врагом, и предлагает свернуть «перезагрузку». По существу, речь идет о том, чтобы снова перейти к политике сдерживания России, которую в годы «холодной» войны США проводили в отношении Советского Союза. Так что нынешние президентские выборы в США могут иметь очень серьезные последствия и для российско-американских отношений, и для международной ситуации в целом.

Владимир Дворкин, главный научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН, действительный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), генерал-майор, профессор:

«Ожидается смягчение неуступчивой позиции России в вопросах ПРО»

- Как можно гадать о содержании закрытого письма? Я профессионал и комментирую только реальные факты. Думаю, ожидается некоторое смягчение неуступчивой позиции России в вопросах ПРО. Правда, оно никак не связанно с содержанием этого письма или с чем-то еще. Это связано с тем, что российскому руководству наконец-то пора понять, что такая жесткая позиция не приведет нас ни к чему хорошему и лишит возможности каким-то образом сотрудничать и влиять на эту политику. Ведь совсем недавно Дмитрий Медведев опять повторил все те угрозы и позиции по ЕвроПРО, которые он повторяет уже два года. По-моему, это свидетельствует только о кризисе жанра! Думаю, что и само наше руководство все-таки уже понимает, что это кризис и что пора смягчать позицию. Предвыборная риторика кончилось, и, видимо, приходит понятие, что нужно сотрудничать. А то, что Обама при передаче этого конверта сказал, мол, в случае его победы на предстоящих выборах, позиция США по ПРО будет гибче, так это ожидаемо и тут комментировать нечего.

Александр Бабаков, член комитета Госдумы по международным отношениям:

«Минуя определенный набор бюрократических препятствий»

- Учитывая знаковость самих фигур президента России и президента США, а также премьера России, понятно, что в конверте могли быть только предложения, которые имели бы смысл как некие готовые к реализации проекты. То есть не как обычно, «давайте подумаем», «давайте будет размышлять», а уже сформулированные как позиция, требующая или предполагающая оперативное решение. То есть, минуя определенный набор бюрократических препятствий, которые бывают при прохождении и подготовки любого решения. Надеюсь, там и было что-то касающееся наиболее острых проблем во взаимоотношениях между Россией и США.