Формирование правительства начнется после инаугурации Путина - Медведев

Президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что формирование правительства России начнется после инаугурации избранного главы государства. По словам действующего президента, все разговоры, о создании кабинета министров раньше, напрасны.

"Давайте не будем забегать вперед. Наша страна без правительства не останется", - сказал Дмитрий Медведев на пресс-конференции в Сеуле.

Инаугурация победившего на президентских выборах в марте нынешнего премьер-министра РФ Владимира Путина состоится 7 мая.