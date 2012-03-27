Медведев ответил на заявление Ромни, назвавшего Россию врагом номер один

Президент РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова кандидата в президенты США от республиканской партии Митта Ромни о России, как враге номер один. По словам российского президента, "это пахнет Голливудом".

"Кандидаты в президенты США должны включать доводы рассудка, включая такие заявления", - подчеркнул Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.