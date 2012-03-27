Основателя партии "Яблоко" Григория Явлинского сегодня выписали из больницы. Политик чувствует себя нормально и готов приступить к работе. Более недели Явлинский находился в больнице с диагнозом "стенокардия".

В Твиттере он написал: "Спасибо всем, кто беспокоился за меня и желал здоровья. Врачи все сделали - из больницы вышел, самочувствие нормальное".

О госпитализации Григория Явлинского стало известно 18 марта. Лидер "Яблока" Сергей Митрохин регулярно общался с основателем партии, обсуждая самые различные вопросы