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Медведев вновь встретится с лидерами оппозиции
27 марта 2012, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Дмитрий Медведев назначил новую встречу с встретится с представителями незарегистрированных партий, приглашены лидер движения "Зеленые" Анатолий Панфилов, руководитель Партии дела Константин Бабкин, сопредседатель партии "За нашу Родину" Михаил Лермонтов.
Они уже подтвердили свое участие. Встреча оппозиционеров с Медведевым состоится второго апреля, пишет "Коммерсантъ".
На собрании Дмитрий Медведев намерен обсуждать ход политической реформы в России. Приглашения пока не получали лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов, который был на первом собрании с главой государства. Лидер Республиканской партии России Владимир Рыжков также приглашения еще не получал. Панфилов, Бабкин, Лермонтов, Удальцов и Рыжков были участники первой встречи президента с оппозицией.
На встречу в этот раз позвали "Великую Россию", но ее лидер Андрей Савельев отказался, пояснив: "По новому закону о партиях будут регистрироваться все кому не лень. Мы в таких тараканьих бегах участвовать не будем".
Напомним, 28 марта Совет Федерации, вероятно, одобрит законопроект об упрощении регистрации партий, после чего он будет подписан президентом России и сразу вступит в силу.
В соответствии с законопроектом, минимальная численность партий снижается с 40000 до 500 человек. Минюст обяжут помогать устранять партиям ошибки в документах.
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