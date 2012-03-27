Медведев вновь встретится с лидерами оппозиции

Президент РФ Дмитрий Медведев назначил новую встречу с встретится с представителями незарегистрированных партий, приглашены лидер движения "Зеленые" Анатолий Панфилов, руководитель Партии дела Константин Бабкин, сопредседатель партии "За нашу Родину" Михаил Лермонтов.

Они уже подтвердили свое участие. Встреча оппозиционеров с Медведевым состоится второго апреля, пишет "Коммерсантъ".

На собрании Дмитрий Медведев намерен обсуждать ход политической реформы в России. Приглашения пока не получали лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов, который был на первом собрании с главой государства. Лидер Республиканской партии России Владимир Рыжков также приглашения еще не получал. Панфилов, Бабкин, Лермонтов, Удальцов и Рыжков были участники первой встречи президента с оппозицией.

На встречу в этот раз позвали "Великую Россию", но ее лидер Андрей Савельев отказался, пояснив: "По новому закону о партиях будут регистрироваться все кому не лень. Мы в таких тараканьих бегах участвовать не будем".

Напомним, 28 марта Совет Федерации, вероятно, одобрит законопроект об упрощении регистрации партий, после чего он будет подписан президентом России и сразу вступит в силу.

В соответствии с законопроектом, минимальная численность партий снижается с 40000 до 500 человек. Минюст обяжут помогать устранять партиям ошибки в документах.