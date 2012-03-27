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Президент Обама «проболтался» во время встречи с Дмитрием Медведевым
27 марта 2012, 09:53 [«Аргументы Недели», Собкор «АН» в Германии Ирен Верховецкая ]
То, что предназначалось для конфиденциального обсуждения, услышали все: президент США Барак Обама пообещал своему российскому коллеге Дмитрию Медведеву большую гибкость в переговорах по ПРО после его переизбрания на выборах в ноябре.
Оппозиция в США возмущена этим. Встреча лидеров двух стран прошла в понедельник вечером в рамках ядерного саммита в Южной Корее, по окончании которой Барак Обама доверительно наклонился к Медведеву и продолжил разговор, передает немецкий канал n-tv. Однако Обама не знал, что микрофоны еще не выключены.
Через некоторое время американский телеканал CBS передал видеозапись этого разговора вместе с расшифровкой. «Это мои последние выборы», говорит Обама Медведеву и добавляет: «после моего переизбрания я смогу действовать более свободно». Медведев утвердительно кивает головой: «Я понимаю, я передам это Владимиру».
В принципе, ничего секретного не было произнесено, и речь шла о важном вопросе - запланированной системе ПРО НАТО в Европе, против которой категорически выступает Россия, в частности Владимир Путин.
На ядерном саммите в Сеуле в отношениях двух держав, однако, наметились положительные сдвиги в решении этого вопроса. И этот разговор можно было бы считать редким моментом, когда партнеры приходят к какому-либо консенсусу во внешней политике, если бы не предвыборная кампания в США. Потому что именно этого заявления ждали противники президента Обамы.
В течение нескольких месяцев республиканцы пытаются подогреть своих сторонников заявлениями, подобными этим: «Только представьте, каким радикальным он станет во время второго срока», - предрекает бывший спикер Палаты представителей Конгресса США, Ньют Гингрич. Рик Санторум, представитель Республиканской партии и кандидат в президенты Соединенных Штатов в своем предвыборном ролике рисует ужасающую картину будущего, в случае победы Барака Обамы: пустынные улицы, семьи на грани нищеты, Иран располагает ядерными бомбами.
Еще один кандидат в президенты Митт Ромни охарактеризовал слова Обамы «тревожным сигналом» и заявил, что президент должен был проинформировать американскую общественность о своей «реальной повестке дня».
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