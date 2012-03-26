Горбачев считает, что Путин на него обиделся

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев заявил, что в России нужно срочно провести новые выборы в парламент и президента РФ. В своем интервью газете "Лос-Анджелес-Таймс" Михаил Горбачев также рассказал, что Владимир Путин на него обиделся.

По словам экс-президент Советского Союза, после того, как он призвал Путина не баллотироваться на второй срок, на него начались нападки, передает "Эхо Москвы".

Путин попросил передать Горбачеву, чтобы он "прикусил язык", - цитирует советского лидера американское издание. Горбачев считает, что Путин, избранный главой государства, обязан вернуть Россию на путь демократического развития, чтобы вывести страну из тупика. Политик считает, что необходимо принять законы, которые возрождают нормальную политическую жизнь.