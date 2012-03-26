Кто сменит губернатора Ленобласти Валерия Сердюкова

Нового губернатора Ленинградской области, вероятно, назначат до вступления в силу закона о выборах глав регионов. Сразу несколько губернаторов в России могут уйти в отставку накануне начала прямых выборов глав регионов.

Ожидается, что свой пост покинет и Валерий Сердюков. Полномочия главы Ленобласти заканчиваются 9 июля 2012 года. По законодательству, примерно за два месяца до этого времени должен был быть определен его преемник, то есть уже в мае. Продление сроков не обсуждается.

Ранее в качестве возможных кандидатов назывались вице-губернаторы области Сергей Яхнюк и Александр Дрозденко, депутат Госдумы от Сергей Петров и заместитель министра обороны РФ Григорий Нагинский.

Депутат Госдумы РФ от Ленобласти, член фракции КПРФ Вадим Потомский сообщил, что предварительно на этот пост обсуждаются пять-шесть кандидатур. Он первое место отвел бы спикеру областного парламента Александру Худилайнену, сообщает Росбалт.

По мнению Потомского, стать губернатором Ленобласти шансы имеет Сергей Густов, который, вероятнее всего, лоббируется "Газпромом", и за которым стоит отец Вадим Густов, экс-губернатор Ленобласти. Сомнения вызывают у депутата кандидатура сенатора Андрея Молчанова - самого богатого чиновника России.

По словам Потомского, среди возможных преемников Сердюкова, фигурируют вице-губернаторы Александр Дрозденко и Сергей Козырев.