Расмуссен: НАТО объявит о создании первой фазы ПРО к саммиту в Чикаго

О создании первой фазы своей ПРО НАТО намеревается объявить к саммиту в Чикаго в предстоящем мае, заявил в понедельник в ходе видео-моста Москва - Брюссель генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен.

"Да, я могу это подтвердить, - сказал он. - Мы, действительно, намереваемся объявить о выполнении так называемого промежуточного этапа становления системы НАТО", -отвечая на вопрос ИТАР-ТАСС ответил генсек НАТО.

"Это часть первого этапа разработки системы", - пояснил Расмуссен.

Генсек заявил также, что наилучшей гарантией ненаправленности ПРО НАТО на Россию может стать сотрудничество с альянсом.

"России следует принять участие в сотрудничестве с нами, чтобы посмотреть собственными глазами на систему, на то, что ПРО не подрывает стратегического баланса России. Это станет лучшей гарантией", отметил Расмуссен.

"Нам нужно продолжать диалог. Мы постараемся обеспечить максимум транспарентности в наших отношениях", - подчеркнул он.

Напомним, что решение о создании системы ПРО НАТО в Европе было принято в ноябре 2010 года на саммите организации в Лиссабоне. В октябре 2011 года генсек НАТО заявил, что система ПРО альянса достигнет степени полной операционной готовности в 2018 году. По его словам, о начальной степени готовности ПРО НАТО будет объявлено на саммите альянса в мае 2012 года в Чикаго.



Россия и НАТО договорились сотрудничать по проекту ЕвроПРО на саммите в Лиссабоне в 2010 году, однако переговоры зашли в тупик из-за отказа США предоставить юридические гарантии ненаправленности развертываемой системы против российских сил сдерживания. Россия в ответ на развертывание ПРО в Европе намерена предпринять комплекс мер военно-технического и дипломатического характера.