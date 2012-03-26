Сенаторы считают, что призывники сами должны приходить за повестками

Совет Федерации разработал законопроекты, предлагающие обязать призывников самим являться за повестками в военкомат.

Председатель комитета верхней палаты парламента по обороне и безопасности Виктор Озеров рассказал, что призывники будут обязаны в двухнедельный срок после публикации указа Президента РФ о начале призыва являться в военкоматы за повестками.

По словам Озерова, многолетняя традиция доставки повесток по почте или домой уйдет в историю. В настоящее время, по данным Генштаба, уклоняются от призыва в армию 200 тысяч молодых людей. В случае уклонения призывник будет нести уголовную ответственность в соответствии со статьей 328 УК РФ. Сенаторы также предложили запретить увольнять срочников на время их службы - работодатель должен через год взять на работу отслужившего солдата.



Весенний призыв на военную службу начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. Когда законопроекты Совета Федерации будут внесены в Госдуму, не уточняется.