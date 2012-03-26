«Как бы новое правительство не оказалось новым конфузом…»

Дмитрий Медведев и Владимир Путин ведут консультации, касающиеся вопроса о формировании нового правительства. Пресс-секретарь премьера России Дмитрий Песков назвал все рассуждения о возможной структуре будущего правительства спекуляцией и заявил: когда эти два человека договорятся, тогда все и будет объявлено. Специально для «АН» на вопрос «Не много ли договоренностей, касающихся жизни целого государства, между двумя этими людьми?» отвечают…



Глеб Павловский, президент Фонда эффективной политики:

«Два этих человека хотят сделать нам сюрприз»

- Если это происходит не келейно, то я уж и не знаю, как можно сказать по-другому… Все проходит в атмосфере тотальной закрытости, причем, довольно бессмысленной. А ведь речь идет о серьезной вещи – формировании правительства, которому должна доверять страна. Будет очень трудно без согласия всех остальных добиться доверия, тем более что это доверие нужно именно Медведеву, который за последний год в значительной степени растерял этот капитал. Происходящее - это худшая форма формирования правительства! Два этих человека опять хотят сделать нам сюрприз и больше всего озабочены не качеством решения, а тем, чтобы об этом сюрпризе никто не узнал до дня решения. Но ведь у них один раз уже так было: 24 сентября прошлого года (когда Медведев на съезде «Единой России» предложил Путину баллотироваться в президенты в 2012 году), и это кончилось колоссальным конфузом. Как бы и новое правительство не оказалось новым конфузом…

Николай Рыжков, член Совета Федерации, бывший председатель Совета Министров СССР (1985—1990 гг.):

«Может, кандидатуры в члены правительства на митингах обсуждать?»

- Сначала именно так и надо договариваться, вдвоем определить позиции. Два человека решают этот вопрос: президент и премьер, они и должны выработать единую позицию. Это логично, и так делалось всегда. Ничего келейного тут нет, идут консультации, и это вполне обычное явление. Это же очень серьезно - кадровое решение в высших эшелонах власти! А что, теперь каждый должен вбрасывать свое предложение? Один будет говорить, я хочу Иванова, другой – Петрова… И что, мы будем голосовать за каждого и обсуждать кандидатуры на митингах? Мы это уже проходили. Президент и премьер должны посоветоваться, а уже потом начинать вести консультации с общественностью, со специалистами и т.д.

Игорь Юргенс, председатель правления Института современного развития, вице-президент РСПП, член Общественной палаты РФ, кандидат экономических наук, профессор:

«Тогда к чему концепция?»

- «Когда эти два человека договорятся» - это довольно-таки странная формулировка. Ведь на всю страну уже объявлено, что сейчас действует Концепция Большого (или Открытого) правительства... В течение полугода набираются темы, программы, исполнители, а также идет обсуждение, насколько правительство должно быть профессиональным, открытым экспертному, академическому и отраслевому сообществам и готовым к постоянному взаимодействию с гражданским обществом. Это новая и очень интересная концепция, и я сам участвовал в целом ряде таких мероприятий. Мы летали по всей стране, собирали точки зрения, собирали людей… И в этой обстановке сказать, что только два человека, собственно, «должны договориться»… Тогда к чему концепция, к чему Большое (или Открытое) правительство и все эти программы? Сомнения, сомнения, сомнения…

Виктория Макарская, певица:

«Это важнее всего!»

- Политика меня никак не касается. Моя жизнь сейчас - это ребенок, которого я ношу под сердцем. Это важнее всего! Поэтому я вообще не смотрю телевизор, чтобы себя не тревожить, не расстраивать.