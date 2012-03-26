Песков: Путин не собирается «закручивать гайки»

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что премьер не собирается "закручивать гайки". Также Песков отметил, что Путин "не меньший либерал, чем многие из тех, кого у нас принято так называть".

"Что вы называете закручиванием гаек? Ужесточение каких-то правил поведения и отход от идей либерализма? Это не про Путина!", - заявил Песков. "Хотя на Западе грешат навешиванием на него ярлыков типа «железный», «проповедник авторитаризма» и так далее. Полная глупость", - заявил Песков в интервью журналу «Итоги». «Если внимательно проанализировать сказанное и сделанное Путиным, то совершенно очевидно, что он не меньший либерал, чем многие из тех, кого у нас принято так называть. Конечно, он категорически против сдачи интересов страны. Он никогда не будет с теми, кто под либерализмом понимает возможность приторговывать родиной. Путин - либерал не на словах, а на деле: и в экономике, и в иных сферах», - заключил Дмитрий Песков.