Песков раскрыл феномен популярности Путина

Председатель российского правительства Владимир Путин выступает против увеличения пенсионного возраста. Об этом заявил пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков, назвав Путина "опытным менеджером".

"Не важно, что думаю я. Важно, что по этому поводу говорит Владимир Путин. А он не раз заявлял, что руководствоваться при обсуждении темы", - сказал Песков. В интервью журналу «Итоги» пресс-секретарь отметил "последовательную приверженность" Путина одному из главных постулатов "нашей Конституции, а он гласит, что Россия является социальным государством". "В этом и заключается феномен Путина. И, наверное, секрет его популярности", - заявил Песков.